US-Handelsminister: Südkoreas Investitionsgelder fließen zuerst in AKW-Bau

Die USA werden einen Teil der von Südkorea zugesagten Investitionsgelder für den Bau von Atomkraftwerken verwenden.Das erklärte US-Handelsminister Howard Lutnick auf einer Kabinettssitzung am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus.Zu den von Japan und Korea zugesagten Bargeldinvestitionen in Höhe von 750 Milliarden Dollar - 550 Milliarden Dollar aus Japan, 200 Milliarden Dollar aus Korea - sagte er, es werde mit der Atomkraft begonnen.Die USA müssten über ein Nukleararsenal zur Stromerzeugung verfügen, hieß es.Er sagte weiter, dass 150 Milliarden Dollar in den Bau von Schiffen in den USA fließen würden.