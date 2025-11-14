Präsident Lee will 3. Dezember zum Tag der Volkssouveränität bestimmen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat gewürdigt, dass die Nation die unrechtmäßige Verhängung des Kriegsrechts vor einem Jahr beenden konnte.Das sagte Lee am Mittwoch in seiner „Sondererklärung an die Nation zum ersten Jahrestag der Revolution des Lichts“. Die Überwindung der illegalen Ausrufung des Kriegsrechts und die Vertreibung ungerechter Macht seien ein großes Ereignis, das in die Weltgeschichte eingehen werde.Die Bürger der Republik Korea hätten die in der Weltgeschichte beispiellose Krise der Demokratie auf friedliche Weise überwunden. Er sei zuversichtlich, dass sie den Friedensnobelpreis verdienten, erklärte er.Der Staatsstreich vom 3. Dezember letzten Jahres habe paradoxerweise die Gelegenheit geboten, die erstaunliche Resilienz der Demokratie der Republik Korea der Welt bekannt zu machen, sagte der Staatschef rückblickend. Er kündigte an, dass die Regierung den 3. Dezember zum Tag der Volkssouveränität bestimmen werde, um den großartigen Mut und das Handeln der Bürger zu ehren.Mit Blick auf die Beteiligten an dem Selbstputsch betonte Lee außerdem, die Frevelhaftigkeit, für persönliche Ambitionen die verfassungsmäßige Ordnung zerstört und sogar einen Krieg geplant zu haben, müsse unbedingt beurteilt werden.