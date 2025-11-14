Gericht lehnt Haftantrag gegen ehemaligen PPP-Fraktionschef Choo ab

Photo : YONHAP News

Ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen Choo Kyung-hoo, den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Partei Macht des Volks (PPP), ist abgelehnt worden.Ihm wird vorgeworfen, die Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol unterstützt zu haben.Das Bezirksgericht Seoul Zentral lehnte am Mittwoch den Antrag des Sonderstaatsanwalts in dem Fall ab. Begründet wurde dies damit, dass der Verdacht und die anwendbaren Rechtsgrundsätze strittig sein könnten.Choo steht im Verdacht, am 3. Dezember letzten Jahres als Fraktionschef der Regierungspartei auf Forderung von Präsident Yoon Suk Yeol die Abstimmung der Nationalversammlung für die Aufhebung des Kriegsrechts behindert zu haben. Er hatte kurz nach der Kriegsrechtsausrufung den Veranstaltungsort eines Abgeordnetentreffens der PPP mehrmals geändert. Dahinter soll die Absicht gesteckt haben, andere PPP-Abgeordnete an der Teilnahme an der Abstimmung zu hindern.Es wird befürchtet, dass das Sonderermittlerteam der Kritik ausgesetzt würde, dass der Untersuchungshaftbefehl unzumutbar sei.