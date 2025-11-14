Körperschaftssteuersätze steigen 2026 um einen Prozentpunkt

Photo : YONHAP News

Die Körperschaftssteuersätze in Südkorea werden ab kommendem Jahr in allen Steuerklassen um einen Prozentpunkt erhöht.Damit werden die Steuersätze nach der Senkung durch die Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol jeweils um einen Prozentpunkt im Jahr 2022 auf das alte Niveau zurückgesetzt.Die Überarbeitung des Körperschaftssteuergesetzes verabschiedete die Nationalversammlung am Dienstag.Derzeit liegt der Steuersatz für ein zu versteuerndes Einkommen von bis zu 200 Millionen Won bei neun Prozent, zwischen 200 Millionen und 20 Milliarden Won bei 19 Prozent. Für Einkommen zwischen 20 und 300 Milliarden Won werden 21 Prozent Steuer fällig. Bei mehr als 300 Milliarden Won beträgt der Steuersatz 24 Prozent.Die Auswirkungen des Anstiegs der Steuereinnahmen werden ab 2027 sichtbar sein.