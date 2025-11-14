Zum Menü Zum Inhalt

Nationalversammlung verabschiedet Haushalt für 2026

Write: 2025-12-03 11:46:11Update: 2025-12-03 14:01:36

Nationalversammlung verabschiedet Haushalt für 2026

Photo : YONHAP News

Der erste Haushaltsplan der Regierung Lee Jae Myung hat am Dienstag die Nationalversammlung passiert.  

Es war der letzte Tag der gesetzlichen Frist für die parlamentarische Billigung des Haushaltsplans. Damit konnte das südkoreanische Parlament zum ersten Mal seit 2020 den Haushalt fristgerecht verabschieden. 

Das Budget für 2026 sieht Gesamtausgaben in Höhe von etwa 727,9 Billionen Won (495 Milliarden Dollar) vor. Es sind etwa 100 Milliarden Won (68 Millionen Dollar) weniger als im Regierungsentwurf eingeplant. 

Verglichen mit dem Haushalt für 2025 (673,3 Billionen Won) sind es 8,1 Prozent mehr. 

Parlamentspräsident Woo Won-shik erklärte, dass die Regierungspartei und das Oppositionslager trotz des scharfen Konflikts im Zuge von Verhandlungen Zugeständnisse gemacht hätten und zu einer Einigung gelangt seien. Dies müsse eine gute Nachricht für die Bürger sein.
