Lebenserwartung der Koreaner auf 83,7 Jahre gestiegen

Photo : YONHAP News

Die durchschnittliche Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt in Südkorea ist letztes Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch liegt die Lebenserwartung von Neugeborenen im vergangenen Jahr bei 83,7 Jahren. Dies sind 0,2 Jahre mehr als ein Jahr zuvor.Dies markiert den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1970.Die Lebenserwartung liegt für Frauen bei 86,6 Jahren und für Männer bei 80,8 Jahren. Frauen weisen damit eine um 5,8 Jahre höhere Lebenserwartung als Männer auf.Verglichen mit den Durchschnittswerten in den OECD-Mitgliedsländern liegt die Lebenserwartung für koreanische Männer 2,3 Jahre höher und die für Frauen 2,9 Jahre höher.Im OECD-Ländervergleich weisen Frauen in Südkorea die dritthöchste Lebenserwartung nach Japan und Spanien auf. Männer liegen an elfter Stelle.