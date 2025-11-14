„APT.” von Rosé stürmt Jahresendcharts von Apple Music

„APT.” von Rosé und Bruno Mars hat mehrere Jahresendcharts von Apple Music erobert.
Nach Angaben von Apple Music am Mittwoch gelangte der Superhit an die Spitze der Liste 100 Top Songs 2025 Global. Der Song führt drei weitere Hitlisten an: „Top 100: Shazam“ (App für Musiksuche), „Top 100: Global Radio“ und „Top 100: Most-Read Lyrics“.
Apple Music schrieb, dass „APT.” unter den Aktivitäten der einflussreichen Künstler wie Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen und Drake ein herausragendes Ergebnis erzielt habe.
Die Hitliste „Top 100 2025: Korea“ führt „Whiplash“ von aespa an, gefolgt von „Drowning“ von Woodz. Rosé belegte mit „toxic till the end” und „APT.” die Plätze drei und vier.