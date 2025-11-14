Südkoreas Shorttrackläuferinnen für alle Olympia-Wettbewerbe qualifiziert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrack-Nationalmannschaft der Frauen hat sich für alle Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo qualifiziert.Die Männer-Nationalmannschaft verpasste hingegen einen von drei möglichen Startplätzen für den Wettkampf über 500 Meter, wie es von der Nationalmannschaft hieß.Demnach werden nur zwei koreanische Athleten im Rennen über 500 Meter der Männer starten und jeweils drei über 1.000 und 1.500 Meter. Bei den Frauen werden jeweils drei Läuferinnen an den Wettbewerben über 500, 1.000 und 1.500 Meter teilnehmen.Südkorea sicherte sich außerdem Startplätze für die 5.000 Meter Staffel der Männer, die 3.000 Meter Staffel der Frauen sowie die 2.000 Meter Mixed-Staffel.Damit konnte sich Südkorea mehr Startplätze im Shorttrack sichern als zunächst erwartet.