Kospi legt um rund ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch um mehr als ein Prozent zulegen können.Mit dem Tagesplus von 1,04 Prozent konnte der Kospi die Marke von 4.000 Punkten wieder überspringen und bei 4.036,3 Zählern schließen.Grund für den Anstieg sei eine verbesserte Anlegerstimmung, nachdem die Bank of Korea für das dritte Quartal das stärkste Wirtschaftswachstum seit fast vier Jahren gemeldet hatte.Den Angaben zufolge wuchs das BIP im Zeitraum Juli bis September um 1,3 Prozent, das waren 0,1 Prozent mehr als vorausgesagt.Trotz des Einflusses der US-Zölle und globaler Unsicherheit habe die südkoreanische Wirtschaft Anzeichen einer Erholung gezeigt und damit eine stärkere Nachfrage nach riskanteren Vermögenswerten ausgelöst, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.