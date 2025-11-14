Zum Menü Zum Inhalt

USA senken Zölle auf koreanische Autos rückwirkend zum 1. November auf 15 Prozent

Write: 2025-12-04 09:20:06Update: 2025-12-04 16:10:55

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat am Mittwoch (Ortszeit) die Senkung ihrer Importzölle auf Autos aus Südkorea auf 15 Prozent in ihrem Amtsblatt veröffentlicht. 

Der gesenkte Zollsatz gilt rückwirkend zum 1. November, 0.01 Uhr (Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit) auf Autos und Autoteile für Konsumzwecke. 

Im Amtsblatt wurde außerdem bekannt gemacht, dass die länderspezifischen Zölle für Südkorea, die sogenannten reziproken Zölle, ebenfalls auf 15 Prozent gesenkt werden. 

Dies sind Folgemaßnahmen zum Gemeinsamen Informationsblatt, das Südkorea und die USA am 13. November (US-Zeit) zur Umsetzung der Vereinbarungen beim Gipfeltreffen Ende Oktober veröffentlicht hatten. 

Das Informationsblatt umfasst Vereinbarungen zu den Bereichen Sicherheit und Handel. Darin heißt es, dass Washington im Gegenzug für Südkoreas Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA die Importzölle auf koreanische Autos senkt. Auch ist vorgesehen, dass die USA die Urananreicherung, die Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe sowie den Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea unterstützen bzw. genehmigen.
