Schnee in zentralen Gebieten angesagt

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag ist in einigen Landesteilen Südkoreas mit Schnee zu rechnen.Laut dem Wetteramt kann es am Abend ein bis drei Zentimeter Schnee pro Stunde in der Hauptstadtregion sowie im Binnenland und den Berggebieten der Provinz Gangwon geben.Am Morgen lagen die Temperaturen in den meisten Gebieten unter minus fünf Grad. Im Binnenland und den Berggebieten von Gangwon war es rund minus 15 Grad kalt.In Seoul wurden minus 9,4 Grad gemessen, in Incheon minus 9,1 Grad und in Busan minus 3,3 Grad.Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen null und zehn Grad liegen.Die gefühlte Temperatur soll noch niedriger sein, weil landesweit kräftiger Wind mit Geschwindigkeiten von 55 Kilometer pro Stunde weht.Die Kältewelle soll bis Freitag andauern. Am Freitagmorgen sollen die Temperaturen landesweit zwischen minus elf und plus zwei Grad liegen. Am Tag sollen die Temperaturen auf ein bis neun Grad steigen.