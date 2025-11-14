Zum Menü Zum Inhalt

Kultur

Soundtrack von „KPop Demon Hunters” zweitbeliebtestes Album des Jahres auf Spotify

Write: 2025-12-04 11:40:24Update: 2025-12-04 13:51:32

Photo : ⓒ Netflix, Inc.

Der Soundtrack des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ ist dieses Jahr das zweitbeliebteste Album auf Spotify gewesen. 

Die Musikstreamingplattform veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) ihre Jahresbilanz „Spotify Wrapped 2025“. 

In der Rangliste der Top 10 Alben weltweit landete der Soundtrack von KPop Demon Hunters auf Platz zwei. 

„Golden“ aus dem Album belegte den siebten Platz der Liste der Top 10 Songs weltweit. „APT.“ von Rosé und Bruno Mars erreichte den dritten Platz. 

Das dieses Jahr auf Spotify meistgehörte Album war „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ von Bad Bunny. Das meistgestreamte Lied war „Die With A Smile” von Lady Gaga und Bruno Mars.
