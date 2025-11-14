Duolingo-Bericht: Koreanisch dieses Jahr sechstbeliebteste Lernsprache

Photo : YONHAP News

Koreanisch ist laut einem Bericht dieses Jahr die sechstbeliebteste Lernsprache der Welt.Das geht aus dem Sprachbericht 2025 der mobilen Lernplattform Duolingo hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.Die Auswertung von weltweiten Lerndaten ergab, dass Koreanisch bei dem Anbieter an sechster Stelle der beliebtesten Sprachen liegt. Spitzenreiter ist Englisch, gefolgt von Spanisch, Französisch, Japanisch und Deutsch.Zudem ist Koreanisch in Argentinien, Kolumbien, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Spanien und Polen die am zweitschnellsten wachsende Sprache.Englisch verteidigte auch dieses Jahr seine Position als Sprache, die weltweit am meisten gelernt wird. In 154 Ländern, 79 Prozent der untersuchten Länder, liegt Englisch an der Spitze.