Vizeaußenminister hebt in USA Notwendigkeit der Anreicherung von Kernbrennstoffen hervor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Erster Vizeaußenminister Park Yoon-joo hat in den USA Vertreter von Denkfabriken getroffen. Mit ihnen tauschte er sich über die Ergebnisse der Zollverhandlungen mit den USA und Wege zu deren Umsetzung aus.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul traf Park am Montag mit Randall Schriver, dem Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Indo-Pazifische Sicherheit (IIPS) zusammen. Am Dienstag traf er sich mit Derrick Morgan, Exekutiv-Vizepräsident der Heritage Foundation.In Bezug auf die zivile Atomkraft-Kooperation bekundete Park die feste Entschlossenheit Südkoreas, als vorbildliches Land auf dem Gebiet der Nichtverbreitung von Kernwaffen die Normen zur Nichtverbreitung einzuhalten.Auch wies der Vizeminister darauf hin, dass Südkorea bei der Stromversorgung zu einem beträchtlichen Teil auf Atomkraft angewiesen ist. Für das Land seien daher die Anreicherung und die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen unerlässlich, erklärte er. Zugleich wurde betont, dass dies mit der Verbreitung von Atomwaffen nichts zu tun habe.Laut dem südkoreanischen Außenministerium sagten die Vertreter der Denkfabriken, dass sie keine Zweifel an Südkoreas Willen hegten, sich an die Normen zur Nichtverbreitung zu halten.Park war am Sonntag in den USA eingetroffen. Am Montag kam er mit US-Vizeaußenminister Christopher Landau zusammen. Am Dienstag sprach er mit Allison Hooker, Abteilungsleiterin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium.