Südkorea, USA, Japan und Kanada veranstalten Symposium zu koreanischer Halbinsel

Write: 2025-12-04 14:40:18Update: 2025-12-04 16:00:22

Photo : YONHAP News

In Kanada hat eine Fachtagung zur koreanischen Halbinsel stattgefunden.

Die südkoreanische Botschaft teilte mit, dass das „2025 Korean Peninsula Symposium“ am Mittwoch (Ortszeit) im Botschaftsgebäude in Ottawa veranstaltet worden sei. 

Das Symposium findet als informeller Dialog (1.5 Track) seit 2015 jährlich statt, und dient der Befassung mit der internationalen Lage um die koreanische Halbinsel. 

Bei der Veranstaltung erörterten Vertreter von Regierungen, Parlamenten und aus der Wissenschaft aus Südkorea, den USA, Japan und Kanada Möglichkeiten eines Spannungsabbaus und der Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel. 

Lee Ji-hyeon vom Außenministerium erläuterte politische Planungen der südkoreanischen Regierung, um wesentliche Fortschritte für Frieden auf der Halbinsel und die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik zu erzielen. 

Laut der südkoreanischen Botschaft zeigten die Teilnehmer Verständnis für die Leitlinie und die Richtung der Nordkorea-Politik Seouls. Es habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die vier Länder in Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel weiterhin zusammenarbeiten sollten.
