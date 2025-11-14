Einkommenskluft in Korea gewachsen

Photo : YONHAP News

Die Einkommenskluft zwischen reichen und ärmeren Haushalten in Südkorea ist letztes Jahr erstmals seit drei Jahren gewachsen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Donnerstag lag das durchschnittliche Einkommen der Privathaushalte im vergangenen Jahr bei 74,27 Millionen Won (50.400 Dollar).Dies sind verglichen mit dem Vorjahr 3,4 Prozent mehr. Damit wurde der geringste Zuwachs seit 2019 verbucht.Zu dem geringeren Anstieg des Gesamteinkommens führte, dass sich die Zuwachsrate beim Arbeitseinkommen und dem Geschäftseinkommen halbierte.Bei den Haushalten, die zu den oberen 20 Prozent der Einkommensskala gehören, wuchs das Einkommen um 4,4 Prozent zum Vorjahr auf 173,38 Millionen Won (rund 118.000 Millionen Dollar). Bei den unteren 20 Prozent fiel der Zuwachs deutlich geringer aus und lag bei 3,1 Prozent.Die oberen 20 Prozent verdienten letztes Jahr 5,78 Mal mehr als die unteren 20 Prozent.Der Gini-Koeffizient, ein Maß für die Einkommensungleichheit, stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,002 Punkte auf 0,325.