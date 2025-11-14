44 Prozent der Jugendlichen frühstücken mindestens an fünf Tagen der Woche nicht

Photo : YONHAP News

Fast die Hälfte der Jugendlichen in Südkorea überspringen häufig das Frühstück.Das ergab eine Umfrage zum Gesundheitsverhalten von Jugendlichen, die die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention im Juni und Juli durchführte. Die Umfrage wird seit 2005 jährlich bei etwa 60.000 Mittel- und Oberschülern an landesweit 800 Schulen durchgeführt.Laut am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen stieg der Anteil der Schüler, die an mindestens fünf Tagen in den vergangenen sieben Tagen das Frühstück ausließen, auf 43,6 Prozent im laufenden Jahr nach 42,4 Prozent im vergangenen Jahr.Die Quote der Schüler, die mindestens drei Mal in der Woche Fastfood essen, sank zwar von 28,9 Prozent im Vorjahr auf 27,0 Prozent. Im letzten Jahrzehnt stieg der Anteil jedoch um etwa zehn Prozentpunkte.Der Anteil der Schüler, die an wenigstens einem Tag in den letzten 30 Tagen rauchten, sank von 4,5 Prozent auf 4,1 Prozent. Die Quote ist seit der Einführung des Indikators im Jahr 2019 im Allgemeinen gesunken.Der Anteil der Schüler, die mindestens ein Glas Alkohol in den letzten 30 Tagen tranken, ging von 9,7 Prozent im Vorjahr auf acht Prozent zurück. Die Quote hat sich im letzten Jahrzehnt ausgehend von 15 Prozent fast halbiert.