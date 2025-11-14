Konsumgutscheine in Restaurants am häufigsten verwendet

Photo : YONHAP News

Die dieses Jahr in zwei Runden ausgegebenen Konsumgutscheine sind in Speiselokalen am häufigsten verwendet worden.Entsprechende Ergebnisse des Projekts gab das Innenministerium am Donnerstag vor der Presse bekannt.Es wurden Konsumgutscheine im Wert von 13,9 Billionen Won (9,4 Milliarden Dollar) herausgegeben, damit die Einwohner hinsichtlich der Kosten für den Lebensunterhalt unterstützt werden. In der ersten Runde profitierten 50,6 Millionen Menschen davon, in der zweiten Runde hatten 45,67 Millionen Anspruch darauf.Von den auf Kredit- oder Debitkarten ausgezahlten 9,06 Billionen Won (rund 6,2 Milliarden Dollar) wurden 40,3 Prozent, damit der größte Anteil, in Speiselokalen ausgegeben. Dahinter folgten Supermärkte und Lebensmittel mit 16 Prozent und Convenience Stores mit 10,8 Prozent.Nach weiteren Angaben wuchsen die Umsätze in den Branchen, in denen die Zahlung mit Konsumgutscheinen möglich war, verglichen mit zwei Wochen vor deren Ausgabe durchschnittlich um 4,93 Prozent.Der von der Zentralbank ermittelte Konsumklimaindex übertraf die Marke von 110 im Juli, als mit der Ausgabe der Konsumgutscheine begonnen worden war. Im November kletterte der Index auf einen Stand von 112,4.