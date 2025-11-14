Kospi gibt leicht nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag leicht nachgegeben.Der Kospi verlor 0,19 Prozent auf 4.028,51 Zähler.Erneut seien Sorgen vor einer Überbewertung von KI-Aktien in den Vordergrund gerückt, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.Berichte, nach denen Microsoft seine Verkaufsziele für KI-Produkte gesenkt habe, hätten Sorgen über eine sinkende Nachfrage in dem Bereich ausgelöst. In Südkorea sei der Verkaufsdruck vor allem auf Halbleiteraktien konzentriert gewesen, insbesondere von Seiten ausländischer Anleger, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities von Yonhap zitiert.