Erträge aus Leistungsschutzrechten im Ausland dank K-Pop-Boom um 193 Prozent gestiegen

Write: 2025-12-04 16:51:43Update: 2025-12-04 17:25:06

Photo : KBS News

Die Erträge aus Leistungsschutzrechten im Ausland sind dank der weltweiten Beliebtheit der koreanischen Popmusik dieses Jahr drastisch gestiegen. 

Die Federation of Korean Music Performers teilte am Donnerstag mit, dass die entsprechende Summe dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um etwa 193 Prozent auf 1,34 Milliarden Won (910.000 Dollar) gestiegen sei. 

Entscheidend war laut dem Verband, dass etwa 900 Millionen Won (610.000 Dollar) für Aufführungsrechte zusätzlich in den USA eingetrieben wurden. 

Der Verband hat in den letzten zwölf Monaten mit SoundExchange, einer US-Organisation für die Verwaltung der Nachbarrechte ein Abrechnungssystem aufgebaut. 

Dies habe ermöglicht, dass die von SoundExchange in den USA eingetriebenen Gebühren für Aufführungsrechte abgerechnet und an Aufführende in Südkorea ausgeschüttet worden seien, hieß es.
