Starker Schneefall in Hauptstadtregion – Kälte soll morgen nachlassen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptstadtregion ist am Donnerstagabend von starkem Schneefall heimgesucht worden.Daraufhin mussten mehrere Straßenabschnitte in Seoul gesperrt werden, die Sperrungen wurden mittlerweile aber aufgehoben.Am Freitag ist es landesweit überwiegend sonnig. Unter anderem in den zentralen Gebieten soll es morgens noch sehr kalt sein.In Seoul war es am Morgen minus sechs Grad kalt. Im Tagesverlauf soll es wärmer werden, mit Temperaturen ähnlich wie am Vortag. In Seoul werden zwei Grad erwartet, in Gwangju sechs Grad und in Daegu sieben Grad.Die Kälte soll am Samstag nachlassen. Vielerorts werden Tageshöchstwerte von über zehn Grad erwartet. Am Sonntag soll die Temperatur in Seoul auf bis zu zwölf Grad steigen.