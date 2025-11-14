Zum Menü Zum Inhalt

Satellitendienst Starlink in Korea gestartet

Write: 2025-12-05 09:49:28Update: 2025-12-05 13:42:24

Satellitendienst Starlink in Korea gestartet

Photo : YONHAP News

In Südkorea wurde am Donnerstag der Satelliteninternetdienst des US-Unternehmens SpaceX, Starlink, gestartet. 

Starlinks Hochgeschwindigkeitsinternet mit geringer Latenz sei ab sofort in Korea verfügbar, teilte die Firma auf der Plattform X mit. 

SK telink und KT Sat, offizielle Wiederkäufer von Starlink Korea, gaben jeweils die Unterzeichnung von Lieferverträgen mit Starlink bekannt. 

Bei Starlink handelt es sich um einen Kommunikationsdienst über Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Hunderte bis Tausende von Satelliten umkreisen die Erde mehr als zehn Mal am Tag in Höhen von 300 bis 1.500 Kilometer und bieten Internetzugang. 

Starlink gründete seine Tochtergesellschaft in Südkorea 2023.
