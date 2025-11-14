Südkorea meldet 30. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober den 30. Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss verzeichnet.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag wies die Leistungsbilanz im Oktober laut vorläufigen Daten einen Überschuss von 6,81 Milliarden Dollar auf.Als Folge von weniger Werktagen aufgrund langer Feiertage zum Erntedankfest Chuseok fiel das Plus deutlich geringer aus als im September. Damals waren es 13,47 Milliarden Dollar.Der Leistungsbilanzüberschuss im Zeitraum von Januar bis Oktober betrug rekordhohe 89,58 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum waren es rund 17 Prozent mehr.Die Ausfuhren schrumpften im Oktober um 17 Prozent zum Vormonat auf 55,88 Milliarden Dollar. Während sich bei IT-Waren ein Zuwachs fortsetzte, kam es in den meisten anderen Bereichen zu Rückgängen.Die Einfuhren sanken ebenfalls gegenüber dem Vormonat und beliefen sich auf 48,06 Milliarden Dollar.