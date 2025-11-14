Noch 180 Tage bis zu den Kommunalwahlen in Korea

Photo : YONHAP News

In 180 Tagen finden in Südkorea landesweit Kommunalwahlen statt.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission am Freitag werden die Kommunalwahlen am 3. Juni 2026 in den 17 Provinzen und provinzfreien Städten gleichzeitig durchgeführt. Gewählt werden sollen die Leiter der regionalen und kommunalen Gebietskörperschaften, die Mitglieder der regionalen und kommunalen Parlamente sowie die Bildungschefs.Ab dem heutigen Freitag, 180 Tage vor den Wahlen, gelten Bestimmungen zur Verhinderung von illegalen Aktivitäten. Dazu zählt die Verteilung von Druckmaterialien zum Zweck der Beeinflussung der Wahlen.Die Kandidatenregistrierung ist für den 14. und 15. Mai geplant. Die offizielle Wahlkampfperiode beginnt am 21. Mai.Die Kommunalwahlen dienen auch der Bewertung der Arbeit der Regierung von Lee Jae Myung, die dann ein Jahr im Amt sein wird.