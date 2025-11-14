Nordkoreas Machthaber lobt Bau lokaler Fabriken

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Baustellen für lokale Fabriken besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Kim am Mittwoch die Baustellen für lokale Industrieanlagen in den Landkreisen Sinyang, Pukchang und Unsan in der Provinz Süd-Pyongan aufgesucht habe.Während seiner Besichtigung von Fabriken für Lebensmittel, Bekleidung und Güter des täglichen Bedarfs zeigte er sich zufrieden mit deutlichen Fortschritten beim Bauniveau und dem Niveau der technischen Ausrüstung gegenüber dem Vorjahr.Er lobte es als strahlendes Ereignis und regionale Wende, dass in weniger als zwei Jahren nach dem Beginn der regionalen Industrierevolution in 40 Städten und Landkreisen moderne Fabriken entstanden seien.Mit dem Lob wollte der Machthaber offenbar betonen, dass das Projekt zum Bau lokaler Fabriken planmäßig vorankommt. Kim verfolgt seit dem vergangenen Jahr eine Politik, nach der jährlich in 20 Landkreisen moderne Fabriken entstehen sollen.