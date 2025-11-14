Südkorea richtet Anti-Drogen-„Korean Desks“ im Ausland ein

Photo : YONHAP News

Im Kampf gegen den Drogenhandel will Südkorea eigene Ermittler ins Ausland entsenden.Wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte, sollen in insgesamt zehn Ländern sogenannte „Korean Desks“ für die Zollfahndung aufgebaut werden. Dafür will der Zoll jeweils pro Land rund zehn Beschäftigte direkt an ausländische Zollstellen entsenden. Vor Ort sollen sie zusammen mit den lokalen Teams Kontrollen durchführen und gegen Schmuggel ermitteln.Ausgewählt wurden zum einen fünf Länder, in denen besonders häufig Drogen auf dem Weg nach Südkorea abgefangen werden: Thailand, Vietnam, Malaysia, die USA und die Niederlande. Hinzu kommen fünf Staaten, in denen das Schmuggelrisiko zuletzt deutlich gestiegen ist: Kambodscha, Laos, Kanada, Deutschland und Frankreich.Nach Angaben der Behörde gingen im vergangenen Jahr an Südkoreas Grenzen 70 Prozent aller Fälle und 83 Prozent der beschlagnahmten Menge auf diese zehn Länder zurück.