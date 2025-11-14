Seoul in Top Ten der attraktivsten Städtereiseziele

Photo : YONHAP News

Seoul hat es in einem weltweiten Ranking der Städtereiseziele unter die Top Ten geschafft.Das geht aus einer Auswertung der Datenanalysefirma Euromonitor International hervor, über die der US-Sender CNN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. In der Liste der 100 besten Städte belegt Seoul demnach Platz zehn. In die Bewertung flossen Touristenzahlen, die touristische Infrastruktur und weitere Faktoren ein.2016 lag Seoul noch auf Rang 16, 2018 fiel die Stadt auf Platz 24 zurück. 2023 rückte sie auf Rang 14 vor. Im vergangenen Jahr stand Seoul auf Platz zwölf, nun gelang der Sprung in die Top Ten.Angeführt wird die Rangliste erneut von Paris, das damit zum fünften Mal in Folge auf Platz eins liegt. Madrid folgt auf Rang zwei, Tokio auf Rang drei und bleibt damit die bestplatzierte asiatische Stadt.Als meistbesuchte Stadt unter Auslandsreisenden gilt in diesem Jahr Bangkok. Die Zahl der Besucher wird auf 30,3 Millionen geschätzt. Dahinter folgen Hongkong (23,2 Millionen Besucher), London (22,7 Millionen) und Macau (20,4 Millionen).