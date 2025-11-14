UBS zählt unter Milliardären weltweit 31 Südkoreaner

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Milliardäre weltweit ist deutlich gestiegen. Hauptfaktor sind offenbar höhere Börsenkurse.Das geht aus dem „Billionaires Report 2025“ der Schweizer Bank UBS hervor, der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Demnach gab es Stand April weltweit 2.919 Menschen mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde Dollar. Das entspricht einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also knapp 300 zusätzliche Milliardäre.Ihr gemeinsames Vermögen belief sich auf 15,8 Billionen Dollar, rund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.In Südkorea sank die Zahl der Milliardäre hingegen auf 31, nachdem es im Vorjahr noch 38 gegeben hatte. Neu in der Liste tauchte demnach eine Person auf, acht fielen heraus. Das Gesamtvermögen der südkoreanischen Milliardäre ging von 105 Milliarden Dollar (2024) auf 88,2 Milliarden Dollar zurück. Das entspricht einem Rückgang um 16 Prozent.