Präsident Lee trifft SoftBank-Chef Son

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Freitag den Vorsitzenden der SoftBank Group, Son Jeong-ui, zu einem Gespräch empfangen.Dabei betonte Lee, künstliche Intelligenz könne sich ähnlich wie Wasser- und Abwassernetze zu einer grundlegenden Infrastruktur entwickeln, von der alle profitieren könnten. Ziel sei eine Gesellschaft, in der Bürger, Unternehmen und Organisationen KI zumindest grundlegend einsetzen können.Zugleich würdigte der Präsident Sons Rolle bei den Handelsgesprächen zwischen Südkorea und den USA. Vielen im Land sei nicht bewusst, wie viel Unterstützung Son in diesem Prozess geleistet habe, sagte Lee und bedankte sich bei ihm dafür.Son erklärte, man müsse sich von der Vorstellung lösen, KI vor allem kontrollieren, anleiten oder verwalten zu wollen. Es sei an der Zeit, neu darüber nachzudenken, wie Mensch und KI im Einklang zusammenleben könnten.