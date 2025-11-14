Präsident Lee kommt nach über sechs Monaten im Amt auf über 60 Prozent Zustimmung

Photo : YONHAP News

Sechs Monate nach seinem Amtsantritt hat Präsident Lee Jae Myung in einer Umfrage 62 Prozent Zustimmung erreicht.Das ergab eine Erhebung von Gallup Korea, die am Freitag veröffentlicht wurde. Das Institut befragte von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.000 Personen ab 18 Jahren. Damit stieg der Wert gegenüber den beiden Vorwochen um zwei Prozentpunkte.29 Prozent bewerteten Lees Amtsführung negativ. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche.Als wichtigsten Grund für die positive Bewertung nannten 32 Prozent der Befragten Lees Außenpolitik. Dahinter folgten mit 14 Prozent Wirtschaft und Lebensunterhalt. Bei den negativen Gründen lagen Wirtschaft und Lebensunterhalt mit 18 Prozent vorn.Bei der Parteienpräferenz lag die regierende Demokratische Partei (DP) bei 43 Prozent, die Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) bei 24 Prozent.Das Konfidenzniveau der Erhebung liegt bei 95 Prozent, die Fehlerquote bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.