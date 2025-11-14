Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

US-Kommission sieht Nordkorea bei Religionsfreiheit weiter als schlimmstes Beispiel

Write: 2025-12-05 15:03:13Update: 2025-12-05 16:55:43

US-Kommission sieht Nordkorea bei Religionsfreiheit weiter als schlimmstes Beispiel

Eine US-Kommission hat Nordkoreas Unterdrückung des religiösen Lebens erneut als besonders gravierend eingestuft.

Die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) erklärte am Donnerstag (Ortszeit) in ihrem Jahresbericht, die Lage in Nordkorea habe auch 2024 zur weltweit schlimmsten Kategorie gezählt. Die Staatsideologie erhebe Kim Il-sung und Kim Jong-il zu überhöhten, quasi sakralisierten Figuren. Sie dulde keine konkurrierende Weltanschauung, auch keine Religion, und betrachte Glauben als existenzielle Bedrohung für den Staat.

Religiöse Menschen würden demnach der untersten sozialen Schicht zugeordnet. Protestanten gälten als „Feinde des Staates und der Revolution“. Bereits der Besitz einer Bibel oder die Teilnahme an einem Gottesdienst könne schwere Strafen nach sich ziehen – bis hin zu Zwangsarbeit und Hinrichtungen.

Vor diesem Hintergrund empfahl die Kommission der US-Regierung, Nordkorea weiterhin als Land von besonderer Besorgnis in Fragen der Religionsfreiheit einzustufen.

Das US-Außenministerium führt Nordkorea seit 2001 jedes Jahr in dieser Kategorie.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >