Präsidialamt zieht Bilanz über erste sechs Amtsmonate

Photo : YONHAP News

Vertreter des Präsidialamtes haben am Sonntag vor der Presse Bilanz über die ersten sechs Amtsmonate von Präsident Lee Jae Myung gezogen.Stabschef Kang Hoon-sik nannte das erste halbe Jahr einen Prozess der Normalisierung des Landes und Erneuerung von Staatsangelegenheiten.Der Alltag sei nach dem Zusammenbruch aufgrund der Rebellion schnell wiederhergestellt worden. Das Land stehe damit wieder an einem Ausgangspunkt für Wachstum und einen Sprung nach vorne.Auf wirtschaftlichem Gebiet habe dank der Konsumgutscheine die Binnennachfrage wieder in Schwung gebracht werden können. Dies habe auch eine kräftige Erholung des Wirtschaftswachstums ermöglicht. Bei den Ausfuhren würden täglich Rekorde verzeichnet, hieß es weiter.Diplomatie und die Sicherheit stünden wieder auf einem festen Fundament. Die Gipfeldiplomatie sei vollständig wiederhergestellt worden. In den Zollverhandlungen mit den USA sei auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und Verständnisses eine weise Lösung gefunden worden, fügte er hinzu.