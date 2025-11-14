[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Die Gründung der Korea Baseball Organization (KBO) (11. Dezember 1981)

Photo : YONHAP News

Am 11. Dezember 1981 wurde das Korean Professional Baseball Committee (KPBC) gegründet, der Vorläufer der heutigen Korea Baseball Organization (KBO), des Dachverbands der südkoreanischen Profi-Baseballliga. Damit wurde der Grundstein für den Profibaseball im Land gelegt.Die Entstehung des Profibaseballs fiel in die Zeit der Fünften Republik, die nach dem Militärputsch und der gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Gwangju im Mai 1980 begann. Die neue Führung unter Staatspräsident Chun Doo-hwan versuchte, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von der Politik abzulenken, indem sie auf die sogenannte 3S-Politik – „Screen“, „Sports“ und „Sex“ – setzte. Der Aufbau des Profibaseballs wurde zum wichtigsten Prestigeprojekt im Sport. Nach dem Start der Baseball-Profiliga 1982 wurden 1983 Profifußball und professionelles, traditionelles Ssireum-Ringen eingeführt.Die Liga startete mit sechs Vereinen, die jeweils eine bestimmte Region des Landes repräsentierten. In Seoul waren die MBC Blue Dragons beheimatet, in Busan und der Provinz Süd-Gyeongsang die Lotte Giants, in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang die Samsung Lions, in Gwangju und der Jeolla-Provinz die Haitai Tigers, in Daejeon und der Chungcheong-Provinz die OB Bears sowie in Incheon und den Provinzen Gyeonggi und Gangwon die Sammi Superstars.Am 27. März 1982 trafen im Dongdaemun-Stadion in Seoul die MBC Blue Dragons und die Samsung Lions im Eröffnungsspiel aufeinander, bei dem Präsident Chun den symbolischen ersten Wurf ausführte. Die Regierung ließ die Spiele zur besten Sendezeit im Fernsehen übertragen; schon kurz nach dem Ligastart gewann der Profibaseball eine breite Anhängerschaft. Im Laufe der 1990er Jahre überschritt die jährliche Zuschauerzahl die Marke von drei Millionen, und Baseball entwickelte sich zum Nationalsport.Heute umfasst die KBO-Liga (Stand: Saison 2025) zehn Klubs. Die reguläre Saison beginnt Ende März oder Anfang April und endet im Oktober. Anschließend wird in der Korean Series der Meister der jeweiligen Saison ermittelt. Dabei trifft der Erstplatzierte der Hauptrunde auf den Sieger der Play-off-Runde.