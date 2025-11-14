Zum Menü Zum Inhalt

Neue US-Sicherheitsstrategie: Seoul sieht keinen Hinweis auf mangelndes Interesse an Nordkorea

Write: 2025-12-08 10:01:21Update: 2025-12-08 10:21:36

Neue US-Sicherheitsstrategie: Seoul sieht keinen Hinweis auf mangelndes Interesse an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul hat fehlende Angaben zur Denuklearisierung Nordkoreas in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA mit geänderten Richtlinien erklärt.

Im Mittelpunkt der neuen Sicherheitsstrategie stehe „America First“. Konkrete regionale Konflikte oder wichtige Angelegenheiten seien daher nicht im Detail genannt worden,
sagte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Sonntag vor Reportern. 

Aus seiner Sicht müsse nicht davon ausgegangen werden, dass die USA kein Interesse an der Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik oder der Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea hätten. 

Das Weiße Haus hatte am Freitag (Ortszeit) eine neue nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Darin fehlen die Ausdrücke „Nordkorea“ und „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“.
