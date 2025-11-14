China lässt „Denuklearisierung koreanischer Halbinsel“ in Verteidigungspapier unerwähnt

Photo : YONHAP News

China hat in seinem jüngst veröffentlichten Weißbuch zur Rüstungskontrolle die Formulierung weggelassen, dass es die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unterstützt.Der chinesische Staatsrat veröffentlichte das neue Weißbuch am 27. November.Im Teil über die Nichtverbreitung von Atomwaffen heißt es, dass China in der Frage der koreanischen Halbinsel an einer fairen Position und richtigen Richtung festgehalten und sich stets für Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel eingesetzt habe. Das Land konzentriere sich auf den Prozess der politischen Lösung der Halbinsel-Frage.In seinem letzten Weißbuch zur Rüstungskontrolle von 2005 hatte China noch Unterstützung für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ausgesprochen. China unterstütze die Forderung der beteiligten Länder nach der Einrichtung von atomwaffenfreien Zonen auf der koreanischen Halbinsel, in Südasien, in Südostasien und im Nahen Osten, hatte es damals geheißen.Dass die Denuklearisierung Nordkoreas im neuen Papier unerwähnt bliebt, deute laut Analysten auf eine Akzeptanz Nordkoreas als atomar bewaffneter Staat hin, schrieb die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ hierzu am Samstag. Bislang habe China die Position vertreten, einen nordkoreanischen Atomwaffenbesitz nicht zu dulden.