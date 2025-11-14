Nach Start der Nuri-Rakete: Kontakt mit allen CubeSats hergestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem vierten Start der Trägerrakete Nuri ist mittlerweile der Kontakt mit allen zwölf mitgeführten CubeSats hergestellt worden.Südkoreas Luft- und Raumfahrtbehörde und das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt hatten am letzten Dienstag bekannt gegeben, dass bei drei CubeSats der erste Kontakt mit der Bodenstation bis dahin nicht gelungen sei. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag konnte mittlerweile ein Kontakt mit diesen drei CubeSats hergestellt werden.Die Nuri-Rakete wurde am 27. November erfolgreich gestartet und beförderte einen mittelgroßen Satelliten nächster Generation und zwölf CubeSats in eine Umlaufbahn in einer Höhe von 600 Kilometern.Mit der gelungenen Kommunikation mit allen Satelliten wurde der vierte Nuri-Start als vollständiger Erfolg verbucht, bei dem auch der sekundäre Auftrag erfüllt wurde.Beim zweiten und dritten Start war nicht mit allen mitgeführten CubeSats ein Kontakt hergestellt worden. Daher werten einige Beobachter den diesmaligen Erfolg als Beleg für schrittweise Verbesserungen der koreanischen Raumfahrttechnologie.