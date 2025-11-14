Rosé und Sängerinnen von K-Pop Demon Hunters bei Hitmaker Awards in USA ausgezeichnet

Photo : KBS News

Rosé und weitere K-Pop-Sängerinnen sind bei den Hitmaker Awards 2025 von „Variety“ ausgezeichnet worden.Bei der Preisverleihung am Samstag (Ortszeit) in Los Angeles gewann Rosé dank des Erfolgs ihres Songs „APT.“ und des ersten Solo-Studioalbums „Rosie“ den Preis „Globaler Hitmacher des Jahres“.Sie bedankte sich bei den Mitarbeitenden ihrer Agentur, die sie in diesem Jahr, in dem sie unglaublich beschäftigt war, betreut und unterstützt haben.Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, die Sängerinnen der Lieder der Girlgroup Huntr/x im Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, wurden als „KPop Demon-Hitmacher des Jahres“ geehrt.