Nicht-finanzielle Vermögenswerte machen fast 65 Prozent des Haushaltsvermögens in Südkorea aus

Photo : YONHAP News

Der Anteil der nicht-finanziellen Vermögenswerte am Vermögen privater Haushalte in Südkorea hat 60 Prozent übertroffen.Der Anteil sei verglichen mit führenden Volkswirtschaften deutlich größer. Daher seien Maßnahmen zur Ankurbelung von Finanzinvestitionen erforderlich, um die Investitionsdynamik zu verbessern.Das geht aus einem Bericht hervor, den der Unternehmerverband FKI am Montag veröffentlichte. Die Organisation hatte einen Wirtschaftsprofessor mit einer Studie beauftragt.Laut dem Bericht machten nicht-finanzielle Vermögenswerte, darunter Immobilien, letztes Jahr 64,5 Prozent des Haushaltsvermögens in Südkorea aus. Damit wies das Land den höchsten Anteil unter den vier verglichenen Ländern, darunter den USA, Japan und Großbritannien, aus.In den USA lag der Anteil der nicht-finanziellen Vermögenswerte bei 32 Prozent, in Japan (Stand 2023) bei 36,4 Prozent und in Großbritannien bei 51,6 Prozent.Beim Finanzvermögen der Haushalte in Südkorea war zudem die Konzentration auf liquide Mittel auffällig. Der Anteil von Bargeld und Einlagen am Finanzvermögen stieg von 43,4 Prozent im Jahr 2020 auf 46,3 Prozent im vergangenen Jahr. Währenddessen schrumpfte der Anteil der mit Investitionen verbundenen Vermögenswerte, darunter Anlagen in Aktien und Anleihen, von 25,1 Prozent auf 24 Prozent.Lee Sang-ho, Abteilungsleiter des FKI für Wirtschafts- und Industrieforschung, warnte, dass die übermäßige Konzentration des Haushaltsvermögens auf Immobilien den Geldfluss in produktive Bereiche wie Unternehmensinvestitionen einschränke. Er forderte, durch die Förderung von Finanzinvestitionen eine Struktur zu schaffen, die einen Tugendkreislauf aus Unternehmenswachstum und Vermögensvermehrung von Haushalten in Gang setzt.