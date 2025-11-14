US-Geschäftsträger bekräftigt Willen für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der kommissarische US-Botschafter in Südkorea hat das Engagement der USA für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Anlass sind fehlende Angaben zu Nordkorea und der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel in der am Freitag veröffentlichten neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA.Die Präsidenten Südkoreas und der USA hätten in dem gemeinsamen Informationsblatt ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Das sei die aktuelle Korea-Politik der USA, sagte der Geschäftsträger ad interim, Kevin Kim, am Montag nach einem Treffen mit Südkoreas Vizeaußenminister Park Yoon-joo, gegenüber Reportern.Bei dem Treffen hätten sie Möglichkeiten zur optimalen Koordinierung zwischen Südkorea und den USA in verschiedenen Angelegenheiten erörtert. Diese umfassten auch die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas, die die Staatsoberhäupter beider Länder vereinbart und bestätigt hätten.Der Diplomat erinnerte an seine Treffen mit Vereinigungsminister Chung Dong-young und Verteidigungsminister Ahn Gyu-back. Chung habe die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA erwähnt, während Ahn die Bedeutung ihrer gemeinsamen Übungen unterstrichen habe. Er werde solche Gespräche mit hochrangigen Beamten Südkoreas fortsetzen, hieß es weiter.