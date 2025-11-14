Twice geben als erste internationale Künstler Solokonzerte im Tokioter Nationalstadion

Photo : YONHAP News

Twice werden als erste internationale Sängerinnen Solokonzerte im japanischen Nationalstadion geben.Die K-Pop-Gruppe werde am 25., 26. und 28. April nächsten Jahres im Nationalstadion in Tokio auftreten, teilte ihre Agentur JYP Entertainment am Montag mit.Es würden 80.000 Zuschauer je Auftritt zugelassen und somit insgesamt 240.000 Zuschauer.Die Auftritte sind als Zugabekonzerte ihrer sechsten Welttournee „THIS IS FOR“ geplant.Beim letzten ihrer Auftritte in Hallenstadien in Japan im September hatte die neunköpfige Gruppe angekündigt, später auf einer größeren Bühne zu stehen.