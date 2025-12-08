Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi startet mit Plus von 1,34 Prozent in die Woche

Write: 2025-12-08 16:07:12

Kospi startet mit Plus von 1,34 Prozent in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Plus von 1,34 Prozent in die Woche gestartet.

Der Index ging bei einem Schlussstand von 4.154,85 Zählern aus dem Handel.

Zwar sei die Frage, ob die US-Notenbank diese Woche den Leitzins senkt, wichtig, der Fokus liege aber auf der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell und dem Ausblick für künftige Zinssenkungen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Die Anleger würden außerdem auf die Finanzberichte von Oracle und Broadcomm warten. Diese Ergebnisse würden maßgeblichen Einfluss auf die Aktienkurse von Samsung Electronics und SK hynix haben, sagten Analysten gegenüber Yonhap.
