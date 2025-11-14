Kim Il Sung-Kim Jong Il Stiftung in Nordkorea gründet Geschäftsbank

Photo : YONHAP News

Die Kim Il Sung-Kim Jong Il Stiftung in Nordkorea hat eine Geschäftsbank gegründet.Nach Angaben auf der Website des Vorstands der Stiftung am Montag gründete sie im März nach dem Geschäftsbankgesetz die „Kumsusan Bank“.Wichtigste Aufgabe des Finanzinstituts sei die sichere Verwaltung des Stiftungsvermögens. Es handele sich um eine kreditwürdige Geschäftsbank, die Aktivitäten der Vorstandsmitglieder der Stiftung und der Anleger finanziell unterstütze, hieß es.Die Stiftung ist ein von Nordkorea betriebener Fonds, der dem Erhalt des Kumsusan-Palastes der Sonne, des Mausoleums der beiden verstorbenen Staatsführer, und der Verbreitung der Juche-Ideologie dienen soll.Die Stiftung wurde 2007 als „Internationale Kim Il Sung Stiftung“ gegründet. Sie erhielt 2012 ihre derzeitige Bezeichnung und wurde damals erweitert und neu organisiert. Finanziert wird sie durch Spenden aus dem In- und Ausland.Beobachter in Südkorea sehen die Gründung der Bank auch als Versuch, aktiver um Devisen zu werben.