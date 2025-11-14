Zum Menü Zum Inhalt

„No Other Choice“ und „KPop Demon Hunters” für Golden Globe nominiert

Write: 2025-12-09 09:57:51Update: 2025-12-09 11:13:11

Photo : YONHAP News

Der Spielfilm „No Other Choice“ und der Animationsfilm „KPop Demon Hunters” haben jeweils drei Nominierungen für die Golden Globe Awards 2026 erhalten. 

Nach Angaben auf der Website des Preises am Montag (Ortszeit) wurde „No Other Choice“ als bester Film in der Kategorie Komödie/Musical nominiert. 

Der Film von Regisseur Park Chan-wook geht außerdem ins Rennen um den Preis für den besten fremdsprachigen Film. 

Lee Byung-hun wurde für seine Rolle in der Produktion als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical nominiert. 

„KPop Demon Hunters“ wurde als bester Animationsfilm nominiert. Die Netflix-Produktion erhielt zudem die Nominierungen für den besten Filmsong sowie in der Kategorie Kino- und Kassenerfolg.
