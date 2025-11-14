Präsident Lee wird möglicherweise im Januar Japan besuchen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung erwägt einen Besuch in Japan im Januar. Dort will er Premierministerin Sanae Takaichi zu einem Gespräch treffen.Zurzeit werde ein zweitägiger Besuch in der Präfektur Nara gegen Mitte Januar koordiniert, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Nara ist die Heimat der Regierungschefin Takaichi.Darüber hinaus befasst sich Präsident Lee auch mit einem Besuch in China.Er hoffe, bald nach China reisen und mit Staatspräsident Xi Jinping über eine breite Themenpalette sprechen zu können, sagte Lee am Mittwoch der Vorwoche bei einer Pressekonferenz mit der Auslandspresse.