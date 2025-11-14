Südkorea will Erkundung kritischer Mineralien im Ausland intensivieren

Südkorea will die Erkundung kritischer Mineralien im Ausland intensivieren.Das kündigte Finanzminister Koo Yun-chul beim virtuellen Finanzministertreffen der G7-Länder am Montag an. Die Minister sprachen über Exportkontrollen und Maßnahmen zur Stabilisierung der Lieferketten für kritische Mineralien.Neben Südkorea wurden auch Australien, Indien, Mexiko und Chile zu dem G7-Treffen eingeladen.Koo betonte, dass für stabile Lieferketten für kritische Mineralien wie Seltene Erden international enger zusammengearbeitet werden müsse. Gemeinsam mit Ländern, die mit reichen Bodenschätzen gesegnet seien, müsse an deren Erkundung und Entwicklung gearbeitet werden.Die USA und Japan wollen gemeinsam nach Seltenen Erden in der Tiefsee im Pazifik suchen. Hierbei wünschen sie sich die Beteiligung von Verbündeten.