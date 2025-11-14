Astronaut Jonny Kim kehrt nach achtmonatigem Aufenthalt auf Raumstation zurück

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-amerikanische NASA-Astronaut Jonny Kim kehrt nach seinem achtmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) auf die Erde zurück.In einem von der NASA gestreamten Video war zu sehen, wie Kim am Montag gegen 17.10 Uhr Ortszeit im Osten der USA in das russische Raumschiff Sojus MS-27 einstieg. Auch zwei Kosmonauten der Weltraumorganisation der Russischen Föderation, Roskosmos, gingen an Bord.Die Sojus MS-27 soll am Dienstag von einem Fallschirm unterstützt im kasachischen Schesqasghan landen.Es war Kims erste Weltraummission. 2017 wurde er als Astronaut der US-Raumfahrtbehörde ausgewählt. Erstmals war damit ein koreanischstämmiger Astronaut auf einer längeren Mission im Weltraum.Zu Anfang seines Aufenthalts auf der ISS veröffentlichte Kim auf Facebook und Instagram Fotos, auf denen ein Hamburger mit der koreanischen Chili-Paste Gochujang bestrichen war, auch eine Gochujang-Tube aus Südkorea war zu sehen.