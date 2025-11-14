Organisation von koreanischstämmigen Filmschaffenden in USA vergibt Preise

Photo : YONHAP News

Eine Organisation von in Hollywood tätigen koreanisch-amerikanischen Filmschaffenden hat erstmals Preise vergeben.Die Organisation KALH (Korean American Leaders in Hollywood) gab bekannt, dass sie die Veranstaltung „KALH Honors“ am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles abgehalten habe.Ausgezeichnet worden seien Regisseur Park Chan-wook, Schauspieler Lee Byung-hun und Maggie Kang, Regisseurin des Animationsfilms „KPop Demon Hunters“, hieß es.Kymber Lim, Ko-Gründerin und Vorsitzende von KALH, sagte, man freue sich sehr, diese herausragenden Schöpfer bei der ersten Verleihung der KALH Honors ehren zu können.Jahrzehntelang seien die Repräsentation und Diversität von Korea-Amerikanern in Hollywood lediglich Punkte auf dem Radar gewesen. Inmitten des Erfolgs von „Parasite“, „Minari“ und „Squid Game“ hätten Korea-Amerikaner in der Branche neue Hoffnung geschöpft. Es sei nun unbestritten, dass ihr Talent weltweit anerkannt sei, erklärte die Organisation.KALH ist eine 2020 gegründete Vereinigung von führenden Korea-Amerikanern in der US-Unterhaltungsindustrie, darunter Film, Fernsehen und Musik.