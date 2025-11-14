Erstmals beziehen über eine Million Menschen Altersrente vorzeitig

Photo : YONHAP News

Erstmals seit der Einführung des nationalen Rentensystems 1988 in Südkorea nehmen mehr als eine Million Menschen die Altersrente vorzeitig in Anspruch.Laut aktuellen Daten der Rentenkasse NPS übertraf die Zahl der Menschen, die ihre Rente vorzeitig beziehen, im Juli dieses Jahres mit 1.000.717 erstmals die Eine-Million-Marke. Im August war die Zahl dann auf 1.005.912 gestiegen.Die vorzeitige Rente kann bis zu fünf Jahre vor dem gesetzlichen Rentenbeginn beansprucht werden. Dann wird der Rentenbetrag jedoch jährlich um sechs Prozent gekürzt. Bei einem um fünf Jahre vorgezogenen Rentenerhalt können aber nur 70 Prozent der ursprünglichen Rentensumme bezogen werden.Dass immer mehr Menschen einen früheren Beginn der Rentenzahlung beantragen, zeigt, dass Vermögen und Einkünfte nach dem Ende des Erwerbslebens nicht ausreichen, um die Zeit bis zum gesetzlichen Rentenbeginn zu überbrücken.