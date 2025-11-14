Umzug des Ministeriums für Ozeane und Fischerei nach Busan begonnen

Photo : YONHAP News

Der Umzug des Ministeriums für Ozeane und Fischerei nach Busan hat begonnen.Die Verlegung des Ministeriums in die südöstliche Hafenstadt zählt zu den Wahlversprechen von Präsident Lee Jae Myung.Das Ressort will den Umzug in ein vorläufiges Amtsgebäude in Busan bis 21. Dezember abschließen. In letzter Phase sollen die Büroräume des Ministers und des Vizeministers verlegt werden.Das Ressort beschäftigt etwa 800 Mitarbeiter.Es ist das erste Mal, dass ein ganzes Ministerium von Sejong in eine andere Region umzieht.Lee hatte im Präsidentschaftswahlkampf die Absicht bekundet, Busan zu einem Basishafen für die Ära der Nordostpassage zu entwickeln. Hierfür hatte er den Umzug des Ministeriums für Ozeane und Fischerei und der Reederei HMM nach Busan sowie die Talentförderung und Investitionen in Aussicht gestellt.