Zahl der Einpersonenhaushalte in Korea übertrifft acht Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat zum ersten Mal die Acht-Millionen-Marke übertroffen.Laut den am Dienstag vom Amt für Daten und Statistiken veröffentlichten Zahlen gab es im vergangenen Jahr 8,045 Millionen Einpersonenhaushalte.Mit 36,1 Prozent machen sie den größten Anteil an allen Haushalten im Land aus.Es stellte sich heraus, dass Singlehaushalte auf ein weniger gut ausgebautes soziales Netz zurückgreifen können als der Durchschnitt.Mit Stand 2025 gaben 48,9 Prozent der Alleinlebenden an, dass sie sich oft oder manchmal einsam fühlen. Dies sind 10,7 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt sämtlicher Haushalte von 38,2 Prozent.51,1 Prozent sagten, dass sie mit ihren zwischenmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen zufrieden seien. Dies liegt 4,4 Prozentpunkte unter dem Gesamtdurchschnitt von 55,5 Prozent.